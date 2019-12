Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan de Leonardo se dévoile…

Publié le 18 décembre 2019 à 4h10 par La rédaction

Au fil des semaines, le plan de Leonardo se dessine au sujet des deux stars du PSG, Neymar et Mbappe. Analyse.

Comme évoqué ces derniers jours, la tendance est clairement à un rapprochement entre le Paris Saint-Germain et Neymar. Entre les déclarations élogieuses de Leonardo, l’implication réelle du crack brésilien sur le terrain et les messages favorables qu’il émet dans les médias sur son avenir à Paris, la relation entre les deux parties s’est nettement réchauffée. Plusieurs médias français ont même évoqué ces derniers jours un premier pas vers une négociation contractuelle en vue d’une prolongation.

Prolonger Neymar… pour prolonger Mbappe

Le plan de Leonardo commence en fait très clairement à se dessiner. Confronté en début de saison à une volonté de départ de ses deux stars, Neymar et Mbappe, le manager brésilien du PSG saisit aujourd’hui la main tendue par le clan Neymar avec un double objectif : sécuriser la situation de l’attaquant brésilien pour ensuite convaincre Kylian Mbappe de poursuivre et de prolonger avec le PSG. Leonardo tente en fait le coup magistral de renverser totalement la donne en faveur de Paris. Financièrement, l’équation est serrée, mais elle est rendue possible par un départ : celui d’Edinson Cavani.