Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Deux Champions du monde pour oublier Depay et Reine-Adelaïde ?

Publié le 18 décembre 2019 à 4h00 par A.M.

Confronté aux deux graves blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde, l'OL devrait être très actif cet hiver et aurait déjà identifié ses premières cibles.

« On va voir si on a de belles opportunités, des joueurs avec beaucoup de personnalité, qui peuvent nous aider dans cette compétition. Si on peut faire un joueur par secteur, un derrière, un en milieu, et un en attaque, ce serait l’idéal. Comme je le disais il nous faut des joueurs avec de la personnalité, de l’expérience, c’est ce qui nous manque dans l’équipe. C’est mon avis, mais on va écouter Rudi, Florian et le président ». Juninho l'a récemment annoncé, il faut s'attendre à des mouvements cet hiver. Il faut dire qu'en plus des résultats décevants, l'OL vient de perdre Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde jusqu'à la fin de la saison. Deux blessures qui s'ajoutent à celles de Léo Dubois et Youssouf Koné.

Quatre internationaux, dont deux Champions du monde, dans le viseur

Par conséquent, l'OL ne chôme pas et prépare un mois de janvier très chaud. Et afin d'attirer des joueurs capables de s'adapter très rapidement, les Gones s'intéresseraient à quatre internationaux français. Ainsi, Le Parisien a révélé que Lucas Digne (Everton), Thomas Lemar (Atlético de Madrid) et Steven Nzonzi (Galatasaray) étaient suivis par l'OL, tandis que L'Equipe ajoute le nom de Kevin Gameiro (Valence) tout en confirmant la piste menant à Lemar. Parmi ces quatre dossiers, c'est probablement Nzonzi qui semble le plus accessible compte tenu de sa situation dans son club. Concernant l'ancien Monégasque, bien qu'il joue peu à l'Atlético de Madrid, son salaire risque de poser problèmes. Enfin, Lucas Digne et Kevin Gameiro sont très importants dans leur club respectif, il sera donc difficile pour l'OL de les recruter.