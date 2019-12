Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a déjà tranché pour son avenir !

Publié le 18 décembre 2019 à 2h00 par G.d.S.S.

Après avoir longtemps voulu quitter le PSG lors du dernier mercato estival, Neymar semble désormais focalisé sur le club de la capitale et ne souhaite plus partir.

Ce n’est plus un secret pour personne, Neymar a cherché à claquer la porte du PSG lors du dernier mercato estival. L’attaquant brésilien, malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2022 au Parc des Princes, souhaitait retourner au FC Barcelone deux ans seulement après son départ de Catalogne. Mais comme il l’a indiqué dans les colonnes de France Football mardi, Neymar semble désormais envisager l’avenir au PSG.

« J’ai encore deux ans de contrat »