Mercato - PSG : Neymar vers la prolongation ?

Publié le 18 décembre 2019 à 3h10 par La rédaction

Neymar a lancé les grandes manœuvres en vue d’une opération reconquête. La tendance vers une prolongation à Paris se consolide…

Le10sport.com l’avait analysé récemment, et cela se confirme aujourd’hui, Neymar a clairement réorienté son regard sur son avenir, avec une considération réelle pour le fait de s’inscrire encore dans le projet parisien. Son interview accordée à France Football le confirme à deux niveaux. D’une part par la réponse qu’il livre au sujet de son avenir : « Pourquoi vouloir partir d'ici ? (Il se marre.) J'ai encore deux ans de contrat, l'équipe continue de progresser. On se doit de rester concentré sur cette saison pour faire les choses bien et gagner le plus de titres possibles. Cette saison, l'objectif, c'est la Ligue des champions. Et ma priorité, c'est le PSG, avec une implication maximale chaque semaine. Le but, c'est de toujours gagner le prochain match. À chaque rencontre, on doit pousser pour le club. C'est comme ça que je le vois ». D’autre part par le fait même qu’il accorde une interview à un média français. Cela marque une volonté réelle de séduction auprès du public hexagonal.

Message émis au PSG

Le discours indirect du crack brésilien est même très clair : il ouvre la porte à une prolongation à Paris, et c’est une manière de le faire savoir à sa direction. Ce n’est pas un hasard d’ailleurs si plusieurs médias français se sont fait l’écho ces derniers jours d’un rapprochement entre les deux parties en vue d’une discussion contractuelle…