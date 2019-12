Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bruno Genesio prêt à imiter Rudi Garcia ? Il répond !

Publié le 22 décembre 2019 à 15h30 par H.G.

Alors que Rudi Garcia a crée une polémique en passant dernièrement de l’Olympique de Marseille à l’Olympique Lyonnais, Bruno Génésio ne semble pas avoir été choqué par le choix du technicien.

Rudi Garcia a rejoint l’Olympique Lyonnais en octobre dernier dans un climat de polémique. En effet, en prenant la suite de Sylvinho sur le banc du club rhodanien, le Français s’est mis à dos une bonne partie des supporters lyonnais et marseillais, les premiers lui reprochant son passé d’entraîneur de l’OM et les seconds lui reprochant d’être allé chez le rival six mois après son départ houleux du club phocéen. Cependant, si le choix fait par Rudi Garcia de rejoindre l’OL en a surpris beaucoup, cela ne semble pas avoir été le cas de Bruno Génésio.

Bruno Génésio admet qu’il pourrait faire comme Rudi Garcia