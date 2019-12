Foot - Mercato

Mercato : Le Milan AC affiche son intérêt pour Ibrahimovic !

Publié le 23 décembre 2019 à 8h22 par G.d.S.S. mis à jour le 23 décembre 2019 à 8h24

Stefano Pioli, l’entraîneur du Milan AC, a expliqué pourquoi il souhaitait attirer Zlatan Ibrahimovic.