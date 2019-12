Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet au coeur d'une décision radicale de Zubizarreta !

Publié le 23 décembre 2019 à 13h30 par A.M.

Alors que l'OM cherchera à vendre cet hiver, la direction phocéenne semble ouvert à la vente de n'importe quel joueur.. sauf Dimitri Payet.

Le mercato d'hiver ouvrira ses portes le 1er janvier et l'Olympique de Marseille n'est clairement pas en position de force. En effet, le club phocéen n'a toujours pas réglé tous ses problèmes financiers et devrait donc être en difficulté pour se renforcer comme le soulignait récemment André Villas-Boas : « Pour le mercato, sans sorties, il n'y aura rien. Et je n'ai aucun intérêt à ce que mon équipe change. Généralement, ça se décante la dernière semaine de janvier. Les joueurs qui bougent sont souvent ceux qui ne jouent pas . » Et la stratégie de l'OM se confirme pour le mois de janvier.

Tout le monde à vendre... sauf Payet