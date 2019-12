Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en grand danger dans le dossier Eriksen ?

Publié le 23 décembre 2019 à 12h45 par H.G.

Alors que le PSG serait intéressé par la perspective d’accueillir Christian Eriksen l’été prochain à la fin de son contrat à Tottenham, le club de la capitale pourrait voir le Danois filer du côté de Manchester United cet hiver.

En fin de contrat en juin prochain à Tottenham, Christian Eriksen a de grandes chances de quitter les Spurs l’été prochain, d’autant plus que le Danois n’aurait pas l’intention de prolonger son contrat au sein du club londonien. Plusieurs équipes seraient ainsi à l’affut pour tenter d’arracher sa signature, et notamment le PSG, qui suivrait attentivement la situation de Christian Eriksen et serait même entré en contact avec son entourage. Cependant, le club de la capitale pourrait voir Manchester United lui passer devant dès cet hiver…

Manchester United voudrait acheter Christian Eriksen dès cet hiver !