Mercato - PSG : Leonardo a déjà tranché pour cet hiver !

Publié le 23 décembre 2019 à 9h45 par A.M.

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, Leonardo semble déjà avoir les idées claires au sujet des choix qu'il souhaite faire durant le mois de janvier.

Le mercato d'hiver va ouvrir ses portes le 1er janvier prochain, et du côté du Paris Saint-Germain, ce sera probablement assez calme comme Leonardo l'annonçait récemment : « Ce groupe-là, il est vraiment, pour moi, complet. Il est complet. Et après, il y a une autre chose. C'est très positif qu'en cinq mois, il soit possible de faire jouer en Ligue 1 deux petits jeunes. Aouchiche et Kouassi, et cela fait beaucoup de plaisir. Honnêtement, je pense que ce sont deux joueurs qui vont compléter le groupe même au niveau de leurs qualités qu'ils ont . » Et visiblement, le directeur sportif du PSG va tenir sa parole.

Un hiver très calme au PSG ?