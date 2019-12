Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho serait bien décidé à jouer un mauvais tour à Leonardo !

Publié le 23 décembre 2019 à 7h15 par B.C.

La situation contractuelle de Christian Eriksen aurait amené le PSG à s'intéresser au milieu de terrain danois. Néanmoins, José Mourinho ferait toujours le forcing en interne pour que son joueur accepte de signer une prolongation.

Nommé à la tête de Tottenham en lieu et place de Mauricio Pochettino, José Mourinho prend peu à peu ses marques chez les Spurs , et le Special One se serait fixé une priorité. Alors que Christian Eriksen verra son contrat prendre fin à l'issue de la saison et se retrouverait sur les tablettes du PSG, du Real Madrid ou encore de Manchester United, le Portugais souhaiterait convaincre le Danois de signer un nouveau bail chez les Spurs . « La seule chose que je vais vous dire à propos d’Eriksen, c’est que j’aimerais qu’il signe un nouveau contrat. Je ne vais rien vous dire d’autre que cela », expliquait récemment Mourinho en conférence de presse.

Mourinho tente toujours de prolonger Eriksen