Mercato - PSG : Un gros dossier de Leonardo fixé à 27M€ ?

Publié le 22 décembre 2019 à 23h15 par B.C.

Alors que le PSG observerait Christian Eriksen, en fin de contrat à l'issue de la saison, Tottenham serait ouvert à la vente de son milieu de terrain en échange d'un chèque de 27M€.

« Mon point de vue est vraiment simple. Pour qu'un joueur signe un nouveau contrat, non seulement les conditions doivent être réunies, mais le joueur doit vouloir le faire. C'est à ces joueurs de décider s'ils veulent rester à Tottenham et nous verrons ». Daniel Lévy, président de Tottenham, n'était guère optimiste il y a quelques jours concernant la prolongation de contrat de Christian Eriksen. Libre à l'issue de la saison et pisté notamment par le PSG, le Danois refuserait toujours de renouveler son bail avec les Spurs , ce qui pourrait inciter la direction à lui trouver une porte de sortie cet hiver.

Le prix d'Eriksen serait désormais fixé à 27M€