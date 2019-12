Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette piste de Leonardo qui attendrait un signe... de Zidane !

Publié le 22 décembre 2019 à 19h15 par B.C.

Libre à l'issue de la saison, Christian Eriksen intéresserait le PSG. Néanmoins, Leonardo devra se montrer convaincant puisque l'international danois attendrait patiemment un appel du Real Madrid.

Après avoir obtenu le prêt de Mauro Icardi l'été dernier, Leonardo aurait déjà identifié le prochain gros coup à réaliser lors du mercato estival 2020. D'après les récentes informations de Foot Mercato , le PSG s'intéresserait en effet à Christian Eriksen, libre de négocier avec le club de son choix dès janvier 2020 puisqu'il sera en fin de contrat avec Tottenham à l'issue de la saison. Si le PSG serait donc prêt à se positionner, l'international danois attendrait néanmoins l'arrivée d'un autre club dans ce dossier.

Eriksen attendrait toujours le Real Madrid