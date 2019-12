Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un premier départ proche d’être bouclé ?

Publié le 23 décembre 2019 à 9h30 par H.G.

En manque de temps de jeu au FC Barcelone, Jean-Clair Todibo pourrait quitter le club catalan cet hiver dans le cadre d’un prêt afin de bénéficier d’un meilleur temps de jeu pour progresser.

La concurrence est rude en défense centrale au FC Barcelone. Face à Gerard Piqué, Clément Lenglet et Samuel Umtiti, il est difficile pour un jeune comme Jean-Clair Todibo de se faire une place et d’enchaîner les matchs, d’autant plus qu’Ernesto Valverde semble compter de plus en plus sur le jeune Ronald Araujo dans son groupe. Ainsi, le défenseur français arrivé en provenance de Toulouse l’hiver dernier aurait de grandes chances de quitter le Barça lors du mercato hivernal à venir. Et alors que plusieurs équipes seraient intéressées par le profil de Jean-Clair Todibo, le FC Barcelone aurait tranché sur la manière dont le défenseur central de 19 ans pourra quitter le club cet hiver.

Todibo pourrait être prêté, mais il ne sera pas vendu