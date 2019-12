Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un prix fixé pour le départ de Todibo ?

Publié le 22 décembre 2019 à 22h30 par A.D.

Ernesto Valverde voudrait conserver Jean-Clair Todibo cet hiver. Malgré tout une offre comprise entre 20 et 25M€ pourrait faire plier le coach du FC Barcelone.

Le Milan AC saurait à quoi s’en tenir pour Jean-Clair Todibo. Alors qu’il peine à emmagasiner du temps de jeu au FC Barcelone, le jeune défenseur de 19 ans pourrait aller en chercher ailleurs au mois de janvier, et plus précisément au Milan AC. Selon les dernières informations de Calciomercato.it , les Rossoneri seraient plus que jamais en course pour Jean-Clair Todibo. De son côté, Ernesto Valverde ne voudrait pas laisser filer sa pépite française. A moins que…

Valverde prêt à céder Todibo pour 20-25M€ ?