Officiel - OM : Sept joueurs débarquent, l’annonce que personne n’a vu venir !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ces derniers temps, l’OM s’est montré particulièrement inspiré en période de mercato en multipliant les recrues. L’espace d’un mois, durée de la Kings League France, l’Olympique de Marseille accueillera à son centre d’entraînement le Wolf Pack FC, équipe présidée par Adil Rami. Et ce partenariat offrira bien des avantages aux sept joueurs de l’équipe.

C’est une première pour le football français : l’OM est officiellement depuis lundi soir le partenaire du Wolf Pack FC, à savoir l’équipe de sept joueurs fondée par Adil Rami pour l’arrivée de la Kings League en France. La compétition se déroulera du 6 avril au 7 mai avec huit équipes présidées notamment par Aurélien Tchouaméni / Jules Koundé, ou encore AmineMaTué. Dès la première édition de la Kings League France, l’Olympique de Marseille s’est positionné sur le projet de Rami, son ancien joueur entre 2017 et 2019.

«Le bleu et le blanc habilleront d’ailleurs fièrement les tuniques du Wolf Pack»

Par le biais d’un communiqué publié sur son site internet, l’Olympique de Marseille a communiqué sa fierté de pouvoir habiller, de part ses couleurs bleu et blanc, le Wolf Pack FC. « L’Olympique de Marseille devient le premier club français à collaborer avec une équipe de la Kings League France. Il s’agit du Wolf Pack FC, équipe fondée et présidée par l’ancien Olympien Adil Rami. Le bleu et le blanc habilleront d’ailleurs fièrement les tuniques du Wolf Pack FC, en référence directe aux couleurs traditionnelles de l’Olympique de Marseille ».

«Une mise à disposition des infrastructures et d’équipements de l’Olympique de Marseille»

« Cette collaboration inédite se traduira, au fil des semaines à venir, par plusieurs initiatives : les joueurs du Wolf Pack FC bénéficieront notamment d’un media day au Centre Robert Louis-Dreyfus afin de créer des contenus digitaux qui seront postés sur les plateformes du club, ainsi que d’une mise à disposition des infrastructures et d’équipements de l’Olympique de Marseille. Ils seront également invités à l’Orange Vélodrome pour encourager l’OM à l’occasion d’un match de Ligue 1 McDonald’s, d’ici la fin de la saison », ainsi se conclut le communiqué de l’Olympique de Marseille. Il n’y a plus qu’à attendre de voir le rendu de cette collaboration historique entre le monde amateur et professionnel.