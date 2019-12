Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Genesio démonte la piste Benzema à l’OL !

Publié le 22 décembre 2019 à 14h00 par H.G.

Alors que Jean-Michel Aulas avait ouvert la porte à un retour de Karim Benzema à Lyon, Bruno Genesio a de son côté confié que cette hypothèse lui semblait très peu probable.

« Si un retour de Benzema était possible ? Oui bien sûr, ce serait possible si lui y trouvait son compte. On avait discuté avec Karim Djaziri l’année dernière », avait lancé début décembre Jean-Michel Aulas sur le plateau de beIN Sport, ouvrant ainsi grand la porte à un come-back de Karim Benzema à l’OL. De nombreux supporters du club rhodanien rêveraient de revoir l’attaquant français revenir la tunique lyonnaise après son passage au Real Madrid, club au sein duquel il évolue dix ans. Cependant, si Jean-Michel Aulas croit au retour de Karim Benzema à Lyon, ce n’est pas le cas de l’ancien entraineur lyonnais Bruno Génésio.

« Non, je n’y crois pas »