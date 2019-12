Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone lance les grandes manœuvres pour un crack d’Al-Khelaïfi !

Publié le 23 décembre 2019 à 10h45 par G.d.S.S.

Considéré comme l’un des plus grands espoirs actuels du PSG, Adil Aouchiche serait courtisé par plusieurs grosses cylindrées étrangères comme le FC Barcelone qui serait entré en contact avec son entourage.

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant Adil Aouchiche (17 ans) est l’un des grands talents actuels du centre de formation du PSG. Toutefois, l’avenir du jeune milieu de terrain ne semble pas encore fixé puisque son contrat stagiaire prendra fin en juin prochain, et le club de la capitale n’a pas encore réussi à le convaincre de signer en professionnel. Et pour cause, Aouchiche serait très courtisé à l’étranger, et le PSG serait plus que jamais menacé par l’un de ses grands rivaux…

Barcelone à fond sur Aouchiche ?