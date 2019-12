Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les pistes pour le mercato hivernal !

Publié le 24 décembre 2019 à 0h30 par A.M.

Arrivé en cours de saison, Claud Puel pourrait bien réclamer du renfort cet hiver puisque ce n'est pas lui qui avait mené le recrutement estival. Et bien que les finances des Verts ne sont pas très importantes, l'ASSE surveille quelques joueurs.

« Le club n'a pas la surface financière pour faire des investissements. Il n'y aura pas de renfort. Notre mercato, ce sera le retour des blessés. Nous avons déjà un effectif conséquent . » Claude Puel l'a récemment annoncé, l'ASSE sera en difficulté pour se renforcer cet hiver. Malgré tout, le départ de plusieurs joueurs est attendu ce qui pourrait permettre aux Verts d'envisager une recrue.

L'ASSE regarde en Suisse

Et dans cette optique, c'est un avant-centre qui sera visé. Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, l'ASSE pourrait bien aller piocher un Suisse afin de dénicher la perle rare. Ainsi, Jean-Pierre Nsame (Young Boys Berne) et Cédric Itten (Saint-Gall) sont surveillés par les Verts. Deux pistes qui paraissent plus accessibles que celle menant à Alfredo Morelos (Glasgow Rangers), également apprécié par la direction des Verts, toujours selon nos informations. Reste à savoir si le club du Forez passera à l'action cet hiver.