Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal a pris une grande décision pour le mercato hivernal !

Publié le 22 décembre 2019 à 19h30 par H.G.

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, le FC Barcelone aurait déjà prévu sa feuille de route pour cette fenêtre des transferts.

A quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal, plusieurs dossiers chauds agitent le FC Barcelone. En effet, plusieurs informations en Espagne et en Italie ont fait état d’un intérêt de l’Inter pour Arturo Vidal, qui aimerait quitter le Barça en raison de son temps de jeu qu’il trouverait insuffisant. Parallèlement, le futur de l’avenir de Carles Aleña et de Riqui Puig pourrait connaître un tournant cet hiver, les deux joueurs étant susceptibles de s’en aller en prêt. De leur côté, le FC Barcelone et son directeur sportif Eric Abidal auraient d’ores et déjà planifié ce futur mercato, et il ne faudrait visiblement pas s’attendre à de grands mouvements.

Le Barça ne recrutera personne cet hiver