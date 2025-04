Mbappé, l’annonce choc de Laure Boulleau ! 

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé a vu rouge dimanche en championnat avec le Real Madrid en raison de son mauvais geste contre Alavès. L'attitude de l'attaquant français interpelle, et notamment du côté de Laure Boulleau qui estime que sa guerre avec le PSG est en train d'atteindre Mbappé mentalement.

Le Real Madrid s'est imposé contre Alavès dimanche en championnat (1-0), mais les Merengue ont dû faire sans Kylian Mbappé durant une bonne partie de la rencontre. L'ancienne star du PSG a été expulsée en première période pour un très mauvais geste sur Antonio Blanco, et son attitude suscite de nombreuses interrogations chez les observateurs.

« C'est une frustration »

Dimanche soir, sur le plateau du Canal Football Club, Laure Boulleau a évoqué cette expulsion de Kylian Mbappé : « C'est une frustration qui peut s'évacuer comme ça. Honnêtement, je me suis mise à sa place et je pense que de voir le PSG super bien jouer et que tout le monde dise que ça joue bien et mieux sans lui », indique l'ancienne joueuse.

Problème à cause du PSG ?

Selon Laure Boulleau, le PSG pourrait être en partie responsable de ces soucis dans l'esprit de Mbappé : « Ça peut le tendre, psychologiquement, il a ce qui se passe au Real Madrid et sur ce qui se passe au PSG qui peut jouer sur son mental ». Affaire à suivre...