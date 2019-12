Foot - Mercato - PSG

Mercato – PSG : Paris est-il prêt à vendre Cavani en janvier ? La réponse

Publié le 24 décembre 2019 à 2h10 par La rédaction

Selon RMC Sport, le PSG serait OK pour vendre Cavani dès le mois de janvier. Faut-il le croire ? Réponse.

Selon des informations de RMC Sport , le Paris Saint-Germain serait disposé à vendre Edinson Cavani dès le mercato hivernal, sachant que le joueur serait déjà OK avec l’Atletico Madrid, selon certaines révélations sorties en Italie. Alors, Paris est-il OK pour vendre Cavani en janvier ?

Utile pour le fair-play financier

Cela paraît tout à fait logique. Alors que le buteur uruguayen arrive à six mois de la fin de son contrat, il s’agit de la dernière opportunité du PSG d’encaisser un transfert. De plus, compte tenu du gros salaire de Cavani (14 millions d’euros net par an) cela permettrait au club de réaliser une grosse économie, loin d’être négligeable à l’heure où Leonardo planche sur la double prolongation de Mbappe et Neymar. En fait, la véritable question tient plus dans la position de l’Atletico Madrid. S’il est confirmé que le club madrilène s’est mis d’accord avec Cavani pour juin, sera-t-il disposé à acheter le joueur dans le cadre d’un transfert en janvier ?