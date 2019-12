Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités du clan Cavani pour son avenir !

Publié le 24 décembre 2019 à 10h30 par H.G.

Alors qu’Edinson Cavani pourrait rejoindre l’Atlético de Madrid cet hiver, l’entourage de l’international uruguayen a confirmé l’existence de contacts avec le club madrilène.

En fin de contrat en juin prochain, Edinson Cavani devrait vraisemblablement quitter le PSG prochainement. Cependant, son départ pourrait intervenir plus tôt que prévu. En effet, le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale pourrait s’en aller dès janvier vers l’Atlético de Madrid. D’après les indiscrétions de la presse italienne ce lundi, Edinson Cavani aurait déjà trouvé un accord avec l’équipe entrainée par Diego Simeone pour un contrat de trois ans. Fréquemment blessé, dépassé par la concurrence de Mauro Icardi au PSG et ne semblant plus figurer dans les plans de Thomas Tuchel, l’attaquant de 32 ans pourrait ainsi plier bagage plus vite et relever un dernier beau challenge en Europe. Et la tendance de ce possible départ de Cavani serait bel et bien en train de se confirmer…

Le clan de Cavani confirme les contacts avec l’Atleti !