Mercato - Real Madrid : Cette star qui obsède Zidane !

Publié le 24 décembre 2019 à 9h00 par A.M.

Malgré un recrutement estival rondement mené, Zinedine Zidane est resté sur sa faim puisque Paul Pogba n'est pas arrivé. Mais l'entraîneur du Real Madrid n'a pas abandonné l'idée de recruter le joueur de Manchester United.

Cet été, le Real Madrid a lâché plus de 300M€ pour se renforcer. En effet, Ferland Mendy, Eder Militao, Luka Jovic, Rodrygo ou encore Eden Hazard ont débarqué, mais aucun milieu de terrain n'a débarqué. Et pourtant, Donny Van de Beek et Christian Eriksen ont régulièrement été cité du côté de la Casa Blanca . Mais Zinedine Zidane n'avait qu'une idée en tête : recruter Paul Pogba.

Zidane rêve toujours de Pogba

Et depuis la fermeture du mercato, le nom de Paul Pogba continue de circuler du côté du Real Madrid. Il faut dire que les médias espagnols assurent depuis plusieurs semaines que Zinedine Zidane rêve toujours d'attirer le milieu de terrain français qui a vécu une première partie de saison gâchée par les blessures à Manchester United. Reste à savoir si le club merengue passera à l'action dès cet hiver ou s'il faudra attendre l'été prochain.