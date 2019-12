Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Faut-il encore croire à la piste Coutinho ?

Publié le 24 décembre 2019 à 0h00 par G.d.S.S.

Actuellement prêté par le FC Barcelone au Bayern Munich, Philippe Coutinho a longtemps été annoncé dans le viseur du PSG. Mais le club parisien semble totalement hors-course…

Lors du dernier mercato estival, alors que Neymar était en instance de départ et souhaitait claquer la porte du PSG, le FC Barcelone a imaginé plusieurs montages afin de pouvoir boucler cette opération d’envergure. Un deal comprenant une grosse d’argent + Philippe Coutinho a longtemps été évoqué, mais le PSG a refusé cette option. Le milieu offensif brésilien du Barça a finalement été prêté au Bayern Munich, et son avenir semble déjà tout tracé…

Coutinho parti pour rester au Bayern ?