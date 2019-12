Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi pousserait en interne pour un renfort hivernal !

Publié le 22 décembre 2019 à 9h00 par B.C.

Alors que le flanc droit de la défense du Barça ne fait pas l'unanimité depuis le début de la saison, Lionel Messi pousserait en interne afin que sa direction se positionne sur Joshua Kimmich, latéral du Bayern Munich.

Cette saison, le FC Barcelone est loin d'être impressionnant, et le dernier Clasico face au Real Madrid (0-0) l'a bien montré. Ainsi, quelques ajustements pourraient être réalisés cet hiver, surtout si des joueurs venaient à quitter le club, à l'image de Jean-Clair Todibo ou Arturo Vidal, et un poste serait particulièrement visé, le côté droit de la défense. Nelson Semedo ne fait pas l'unanimité depuis quelques mois, et Sergi Roberto ou Moussa Wagué ne semblent pas capables d'inquiéter le Portugais. Une situation que souhaiterait arranger Lionel Messi.

Messi militerait pour Kimmich en interne