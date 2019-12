Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelles précisions sur l'avenir de Coutinho !

Publié le 21 décembre 2019 à 17h30 par H.G.

Prêté avec option d’achat au Bayern Munich cette saison par le FC Barcelone, Philippe Coutinho n’est pas encore certain de rester la saison prochaine au sein de l’écurie allemande.

En grande difficulté au FC Barcelone depuis son arrivée à l’hiver 2018, Philippe Coutinho est parti l’été dernier au Bayern Munich. L’international brésilien a été prêté aux Allemands contre 20M€ avec une option d’achat fixée à 120M€. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien joueur de Liverpool et de l’Inter a retrouvé des couleurs en Bavière. S’il manque encore de régularité, Philippe Coutinho commence à se faire une place au Bayern Munich et a inscrit 7 buts et délivré 7 passes décisives en 21 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Cependant, pour l’heure, rien ne serait encore définitivement acté pour l’avenir du milieu offensif de 27 ans.

Le Bayern devra faire des choix pour son secteur offensif

D’après les informations du journaliste de BILD Christian Falk, aucune décision n’aurait encore été prise pour l’avenir de Philippe Coutinho au Bayern Munich. Le club allemand serait intéressé par la perspective d’accueillir Leroy Sané cet hiver, et pourrait en plus de cette opération lever l’option d’achat de l’international brésilien prêté par le FC Barcelone. Cependant, réaliser ces deux transferts empêcherait les Bavarois de recruter Kai Havertz, annoncé comme étant vivement courtisé par le champion en titre de Bundesliga. Le Bayern Munich devra donc trancher entre le milieu offensif du Bayer Leverkusen et Philippe Coutinho s’il achète Leroy Sané à Manchester City cet hiver, les trois transferts n’étant pas réalisables. Affaire à suivre…