Foot - Mercato - Barcelone

EXCLU - Mercato - AS Monaco : Une offre de transfert pour Todibo ?

Publié le 24 décembre 2019 à 10h15 par Alexis Bernard

Sur les tablettes de l’AS Monaco, Jean-Clair Todibo plaît beaucoup en Principauté. Un transfert serait à l’étude.

L’avenir de Jean-Clair Todibo est incertain. Le FC Barcelone est à l’écoute des propositions qui lui sont faites pour son jeune défenseur, quatrième dans la hiérarchie des centraux derrière Piqué, Lenglet et Umtiti. Et du côté de la Ligue 1, un club songe sérieusement à l’enrôler. Il s’agit de l’AS Monaco. D’après nos sources, il n’est pas ici question d’un simple prêt mais bien d’une offre de transfert sec. De son côté, le Barça n’est pas contre et imaginerait de conserver un pourcentage à la revente ou une clause de rachat prioritaire. Comme révélé par le10sport.com, la priorité de Jean-Clair Todibo est de rester au Barça. Dans l’éventuelle perspective d’un départ, il pourrait envisager un prêt dans une écurie comme le Milan AC. Le challenge monégasque ne semble pas dans ses plans, pour le moment.