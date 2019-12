Foot - Mercato - OL

EXCLU - Mercato - OL : Juninho persiste et signe pour ce joueur !

Publié le 24 décembre 2019 à 9h15 par Alexis Bernard mis à jour le 24 décembre 2019 à 9h51

Révélée par Téléfoot, la piste Rabiot est bien réelle du côté de l’OL. Juninho en fait même sa priorité de l’hiver.