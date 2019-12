Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Adrien Rabiot isolé en Italie ?

Publié le 24 décembre 2019 à 2h00 par A.C.

L’adaptation d‘Adrien Rabiot à la Juventus ne semble pas être des plus faciles. Le milieu a rejoint le club transalpin cet été, après la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain.

L’Italie ne réussit pas vraiment à Adrien Rabiot. Alors qu’il a rejoint la Juventus pour relancer une carrière un peu stoppée par ses problèmes avec le Paris Saint-Germain, le Français peine à convaincre. Il a en effet joué très peu de matchs sous les ordres de Maurizio Sarri. Il faut dire que le milieu des Bianconeri est tout de même bien fourni avec Miralem Pjanic, Rodrigo Bentancur, Emre Can, Aaron Ramsey, Blaise Matuidi ou encore Sami Khedira.

« Rabiot, une personne introvertie, qui va donc mettre plusieurs mois à s’habituer »