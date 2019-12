Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Faut-il vraiment croire à un retour de Guardiola ?

Publié le 23 décembre 2019 à 23h45 par A.C.

Actuellement sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2021, Pep Guardiola pourrait bien retrouver son ancien club du FC Barcelone.

Ça a commencé par quelques rumeurs, avant de prendre de plus en plus d’ampleur. Si Le 10 Sport vous a annoncé une possible arrivée au Paris Saint-Germain avec Xavi, la presse catalane évoque un retour de Pep Guardiola au FC Barcelone. L’Espagnol est une véritable icône du Barça, puisqu’il y a été joueur puis entraineur, glanant plusieurs succès et mettant notamment en place un style de jeu rentré dans l’histoire depuis. Après un passage au Bayern Munich et actuellement sous contrat avec Manchester City, le technicien de 48 ans pourrait donc revenir aux sources, mais faut-il vraiment y croire ?

Cette clause qui donne espoir au Barça