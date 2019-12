Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane peut-il être inquiet pour son avenir ?

Publié le 23 décembre 2019 à 21h45 par T.M.

En mars dernier, Zinedine Zidane a fait son retour sur le banc du Real Madrid. Et malgré tout ce qu’il a pu gagner avec les Merengue, l’aura du Français n’est pas infinie et le danger le guette…

Lionel Messi l’a reconnu, dans le football, les succès s’oublient très vite et cela concerne même Zinedine Zidane. « Zidane, quand il est revenu, savait sûrement que les 3 Ligue des Champions gagnées n’allaient pas compter et on allait lui demander comme au premier jour », confiait la star du FC Barcelone. L’entraîneur du Real Madrid ne voit d’ailleurs pas la vie en rose en Espagne. Il y a quelques semaines, Zidane semblait même tout proche d’un départ, réussissant finalement à sauver sa tête grâce à une victoire à Galatasaray. Pour autant, le danger n’a pas disparu.

Une succession à l’étude ?

En inversant la tendance ces dernières semaines, Zinedine Zidane a pu respirer un peu plus facilement. L’entraîneur du Real Madrid a regagné du crédit, mais l’épée de Damoclès serait toujours au-dessus de lui. En effet, les rumeurs existent toujours autour de l’avenir du Français et de son successeur. Si José Mourinho, très apprécié par Florentino Pérez, est désormais sur le banc de Tottenham, il reste toujours l’option Mauricio Pochettino, d’autant plus que l’Argentin est actuellement libre après avoir été remercié par les Spurs. Zidane a donc de quoi avoir peur et il faudra avoir des résultats pour pouvoir continuer sur le banc merengue.