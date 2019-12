Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces pépites sur lesquelles Tuchel pourrait s'appuyer

Publié le 23 décembre 2019 à 17h45 par T.M.

Cet été, le PSG s’est séparé de plusieurs pépites. Néanmoins, d’autres pourraient déjà venir chambouler les plans de Thomas Tuchel.

Si le PSG dispose d’une puissance financière qui lui permet de s’offrir les meilleurs joueurs, le club de la capitale peut également compter sur un centre de formation performant. Toutefois, que cela est également compliqué pour un jeune joueur de se faire une place en équipe première. Plusieurs talent ont ainsi décidé de quitter le PSG durant le mercato estival, mais d’autres peuvent croire en leur chance et gagner les faveurs de Thomas Tuchel.

La chance aux jeunes !

Pour cette seconde partie de saison, Thomas Tuchel pourrait donc s’appuyer sur certains de ses talents pour faire tourner. Et l’entraîneur du PSG a déjà commencé à donner sa chance à certains jeunes à l’instar d’Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, deux joueurs très prometteurs. Déjà apparus en Ligue 1, les deux Parisiens pourraient avoir un temps de jeu plus conséquent à partir de janvier, surtout avec l’accumulation des matchs. Avec Aouchiche et Kouassi, l’avenir du PSG semble assuré...