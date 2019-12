Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Juninho va devoir faire ses preuves cet hiver !

Publié le 23 décembre 2019 à 16h45 par A.M.

Après une première partie de saison très mouvementée, l'OL devrait animer le mercato d'hiver en se renforçant dans différents secteurs de jeu. Et Juninho sera notamment particulièrement attendu au tournant. Analyse.

« On va voir si on a de belles opportunités, des joueurs avec beaucoup de personnalité, qui peuvent nous aider dans cette compétition. Si on peut faire un joueur par secteur, un derrière, un en milieu, et un en attaque, ce serait l’idéal . » Juninho l'avait assuré, malgré la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l'OL va probablement s'activer durant le mois de janvier afin de se renforcer. Et le directeur sportif brésilien sera attendu au tournant.

L'OL va s'activer cet hiver

En effet, avec les blessures longues durées de Memphis Depay, Jeff Reine-Adelaïde, Youssouf Koné et Léo Dubois, l'OL sera contraint de se renforcer de manière importante. Et c'est là que Juninho sera attendu. Jeune directeur sportif, le Brésilien a réalisé un mercato estival peu concluant, ses recrues ne répondant pas toutes aux attentes malgré les sommes engagées. C'est notamment le cas de Jean Lucas, Joachim Andersen ou encore Thiago Mendes, tous trois très décevants. Par conséquent, Juninho n'aura pas le droit à l'erreur cet hiver. Sur un marché d'appoint, il va devoir recruter des valeurs sûres. Dans cette optique, les noms de Kevin Gameiro, Lucas Digne, Steven Nzonzi ou encore Thomas Lemar circulent. Reste à savoir si Juninho réussira à boucler ces dossiers.