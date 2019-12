Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un avenir tout tracé pour cet indésirable de Zidane ?

22 décembre 2019

Mariano Diaz, qui n'a pas joué le moindre match avec le Real Madrid cette saison, ne semble pas rentrer dans les plans de Zinedine Zidane.

Lors de son retour, après une belle saison à l'Olympique Lyonnais et en Ligue 1, Mariano Diaz devait surement penser pouvoir s'imposer au Real Madrid. Malheureusement pour lui, les choses se sont passées autrement. La saison dernière il a en effet eu quelques matchs à se mettre sous la dent, mais cette saison, il n'a pas joué la moindre minute pour Zinedine Zidane. Ce dernier lui préfère Karim Benzema, qui est tout bonnement éblouissant avec les Merengue .

Un départ inévitable pour Mariano Diaz