Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le prix de Samuel Umtiti serait connu !

Publié le 22 décembre 2019 à 19h00 par H.G.

En manque de temps de jeu au FC Barcelone et trop souvent sujet aux blessures, Samuel Umtiti pourrait quitter le club cet hiver. Et les clubs intéressés sauraient désormais à quoi s’en tenir au sujet du prix du défenseur français.

Arrivé à l’été 2016 en provenance de l’Olympique Lyonnais, Samuel Umtiti s’était rapidement fait une place en défense centrale au FC Barcelone aux côtés de Gerard Piqué. Cependant, depuis la fin de la Coupe du Monde 2018, l’international français a perdu sa place en raison des blessures, avant que Clément Lenglet ne s’impose à sa place. Sa fragilité physique ne s’est toujours pas atténuée, et Samuel Umtiti apparait désormais loin de son meilleur niveau quand Ernesto Valverde fait appel à lui. Ainsi, le Français pourrait quitter le FC Barcelone dès le mois de janvier prochain, et les Blaugrana auraient d’ores et déjà fixé son prix.

Il faudra lâcher 40M€ pour acheter Umtiti