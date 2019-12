Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un plan bien précis pour Cavani et Icardi !

Publié le 26 décembre 2019 à 12h45 par L.B.

Alors que l’avenir d’Edinson Cavani s’inscrit en pointillés du côté du PSG, Leonardo, le directeur sportif parisien, aurait une idée bien précise en tête afin de payer l’option d’achat de Mauro Icardi, prêté par l’Inter Milan, en fin de saison.

La situation d’Edinson Cavani (32 ans) au PSG fait couler beaucoup d’encre à seulement quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal. En fin de contrat en juin 2020, El Matador souhaiterait rester à Paris et aller au bout de son contrat, par respect pour le club, dont il est le meilleur buteur de l’histoire, et ses supporters. Une option que ne partagerait toutefois pas l’entourage de Cavani. Du côté du PSG, Leonardo n’aurait pas l’intention de vendre le buteur uruguayen et aurait un plan bien précis pour l'avenir club de la capitale.

Cavani pour mieux payer Icardi ?