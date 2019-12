Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet appel du pied lancé à Neymar !

Publié le 26 décembre 2019 à 11h30 par L.B.

José Carlos Peres, le président de Santos, n’a pas caché son envie de revoir un jour Neymar, l’attaquant du PSG, évoluer sous les couleurs de son club formateur.

Entre Neymar (27 ans) et le PSG, l’histoire ne devrait pas durer éternellement. L’international auriverde semblait proche d’un départ du club de la capitale lors du dernier mercato estival. Neymar n’a depuis pas caché ses envies d’ailleurs. Alors que le FC Barcelone fait partie des destinations évoquées pour le numéro 10 du PSG, les Blaugrana auraient d’ores et déjà prévu de mener une offensive sur ce dossier l’été prochain.

« La porte sera toujours ouverte pour Neymar »