Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça prépare déjà son offensive pour Neymar !

Publié le 26 décembre 2019 à 8h30 par A.M.

Le FC Barcelone n'a visiblement toujours pas abandonné l'idée de recruter Neymar et pourrait bien revenir à la charge l'été prochain, soit un an après un feuilleton qui a tenu en haleine les supporters du PSG et du Barça.

Neymar n'a pas fini de faire parler de lui. L'année 2019 n'aura effectivement pas été de tout repos pour le Brésilien, blessé durant la seconde partie de la saison dernière, il a ensuite connu un été très mouvementé durant lequel ses velléités de départ n'ont cessé d'être commentées. Il faut dire que la star brésilienne a tout fait pour quitter le PSG et revenir à Barcelone. Une souhait resté vain et qui a poussé les supporters parisiens à lui en vouloir. Et visiblement, ce feuilleton est encore loin d'être terminé, puisque Mundo Deportivo assurait récemment que le Barça comptait revenir à la charge pour Neymar.

Le Barça veut revenir à la charge pour Neymar