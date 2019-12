Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Un problème Cristiano Ronaldo à la Juventus ?

Publié le 26 décembre 2019 à 6h00 par A.C.

Plusieurs médias ont évoqué des tensions autour de Cristiano Ronaldo, sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2022.

Certains pourraient dire que c’est le contrecoup du Ballon d’Or. D’octobre à décembre, Cristiano Ronaldo a connu une période assez compliquée. Le portugais ne marquait plus autant qu’auparavant avec la Juventus, montrait clairement des signes d’agacement sur le terrain et aurait également eu des problèmes avec son entraineur Maurizio Sarri. Il n’en fallait pas plus pour déclencher une véritable polémique, qui devait déboucher sur un départ catastrophe.

Cristiano Ronaldo, beaucoup de bruit pour rien ?