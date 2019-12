Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Quel avenir pour Karim Benzema ?

Publié le 26 décembre 2019 à 2h00 par G.d.S.S.

Toujours aussi performant à la pointe de l’attaque du Real Madrid, Karim Benzema semble bien parti pour rester encore un bon moment au sein du club merengue.

« C'est ma maison ici à Madrid, je sens beaucoup de confiance de mes partenaires, mon coach, le président et les supporters », confiait Karim Benzema en novembre dernier au micro de RMC Sport, affichant donc son souhait de rester encore longtemps dans les rangs du Real Madrid alors que son contrat actuel court jusqu’en juin 2021. Et le buteur français devrait d’ailleurs bientôt fixer encore un peu plus son avenir à la Casa Blanca .

Benzema bientôt prolongé ?

Ces dernières semaines, la presse espagnole a fait état d’une prolongation de contrat à venir pour Karim Benzema au Real Madrid. Le président Florentino Pérez ainsi que Zinedine Zidane semblent clairement envisager l’avenir avec l’international tricolore, qui ne devrait donc pas bouger de Santiago Bernabeu dans l’immédiat.