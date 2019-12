Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va reprendre ses bonnes habitudes !

Publié le 26 décembre 2019 à 0h45 par A.M.

De retour au poste de directeur sportif du PSG cet été, Leonardo pourrait prochainement se positionner à nouveau sur le marché italien après une période de transition.

Revenu au PSG cet été, Leonardo a d'abord bouclé les dossiers entamés par son prédécesseur avant de s'activer sur ses pistes. Et chose rares pour le dirigeant brésilien, Mauro Icardi est la seule recrue à avoir débarqué de Serie A, pourtant le terrain de jeu préféré de Leonardo. En effet, lors de son premier passage au PSG, il avait essentiellement recruté des joueurs venus d'Italie à l'image de Marco Verratti, Thiago Silva, Thiago Motta, Javier Pastore, Zlatan Ibrahimovic et tant d'autres.

Leonardo va de nouveau recruter en Italie

Mais Leonardo pourrait bien rapidement reprendre ses bonnes habitudes. Dès cet hiver, il pourrait aller piocher en Serie A. Les noms de Mattia De Sciglio et Emre Can, qui évoluent tous deux à la Juventus, reviennent avec insistance. Pour le plus long terme, le directeur sportif du PSG suivrait également Sandro Tonali, Allan ou encore Federico Chiesa. Bref, Leonardo semble bien décidé à revenir sur son terrain de chasse préféré.