Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Un recrutement XXL préparé par Juninho pour cet hiver ?

Publié le 24 décembre 2019 à 23h30 par B.C.

Suite au mauvais début de saison de l'OL et aux blessures de plusieurs cadres, Jean-Michel Aulas et Juninho pourraient se montrer actifs durant le mercato hivernal.

Jean-Michel Aulas avait promis du changement à l'OL l'été dernier, et le président lyonnais a tenu promesse. Alors qu'il avait décidé de nommer Juninho et Sylvinho, respectivement en tant que directeur sportif et entraîneur de l'OL, l'homme fort du club rhodanien a décidé dès le 8 octobre d'écarter le tacticien brésilien afin de placer Rudi Garcia à sa place. Un changement qui peine à porter ses fruits, puisque l'OL stagne à la 12ème place de la Ligue 1 à la trêve, mais la situation s'est encore dégradée ces dernières semaines.

Lemar, Nzonzi, Rabiot... L'OL voit grand pour se relancer