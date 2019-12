Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Benedetto, Gonzalez, Rongier… Le bilan complet des recrues !

Publié le 24 décembre 2019 à 3h00 par A.M.

Auteur d'une première partie de saison très encourageante, l'OM a notamment pu s'appuyer sur trois recrues qui se sont parfaitement intégrées.

Menacé par le fair-play financier, l'Olympique de Marseille a été contraint de réaliser un mercato moins clinquant que lors des débuts de l'ère McCourt. Mené par Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas, le recrutement s'est concentré sur l'arrivée d'un joueur par ligne. Ainsi, Alvaro Gonzalez a été prêté par Villarreal avec option d'achat, Dario Benedetto a débarqué contre un chèque de 15M€ en provenance de Boca Juniors tandis que Valentin Rongier est arrivé au terme d'un transfert rocambolesque conclu au lendemain de la fermeture du mercato.

Le meilleur mercato de l'ère McCourt

Et après une première partie de saison très réussie qui a vu l'OM s'imposer comme un solide dauphin du PSG en Ligue 1, le bilan des recrues estivales est excellent. Méconnu en France, Alvaro Gonzalez s'est rapidement imposé comme le patron de la défense d'André Villas-Boas. Plus connu en Ligue 1, Valentin Rongier a mis un peu plus de temps pour s'adapter à Marseille, mais il est désormais incontournable dans l'entrejeu où son association avec Morgan Sanson fait merveille. Enfin, avec Dario Benedetto, l'OM semble bien avoir trouvé son grand attaquant. Bien qu'il ait connu une fin de première partie de saison délicate, l'Argentin a démontré des qualités qu'il manquait au club phocéen. Le mercato estival 2019 ressemble clairement au plus abouti depuis l'arrivée de Frank McCourt.