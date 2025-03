30M€ : Le prochain gros transfert de l'OM annoncé en direct ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Devenu capitaine de l’OM cette saison et prolongé jusqu’en juin 2028 l’été dernier, Leonardo Balerdi est annoncé ces derniers jours dans le viseur de l’AS Rome. La Louve serait prête à proposer 20M€ afin de s’attacher les services de l’international argentin, mais pour Walid Acherchour, Marseille ne doit pas le vendre à moins de 30M€.

Rare satisfaction d’une saison dernière très décevante, Leonardo Balerdi a changé de statut à l’OM. À son arrivée, Roberto De Zerbi a décidé de lui confier le brassard de capitaine et les dirigeants marseillais ont prolongé son contrat jusqu'en juin 2028. Un bail qu’il pourrait ne pas honorer puisque comme indiqué par la Gazzetta dello Sport, l’AS Rome, où évoluent ses compatriotes Leandro Paredes et Paulo Dybala, serait intéressée et prête à mettre 20M€ pour le recruter.

« Ça peut se régler autour de 30M€ pour moi »

Un montant bien inférieur à la valeur de Leonardo Balerdi pour Walid Acherchour. « Une vingtaine de millions, je ne le vends pas. Ça peut se régler autour de 30M€ pour moi. Il ne vaut pas ça ? Si, si. Je suis désolé, quand on voit des défenseurs centraux partir de L1 en Premier League ou autre… Sinon, il fallait le vendre l’année dernière. Il y avait Bologne je crois pour 20M€ », a-t-il déclaré dans l’After Foot sur RMC.

« Je reste persuadé que ce sera un bon défenseur en Europe »

« Son début de saison n’a pas été bon, mais il revient à un bon niveau Balerdi. Je reste persuadé que ce sera un bon défenseur en Europe », a ajouté Walid Acherchour. Comme indiqué par La Provence, l’OM a déjà fait savoir que Leonardo Balerdi ne sera pas vendu pour 20M€. « Oui c’est possible, mais seulement en échange de son orteil gauche », a confié une source au sein du club. Selon le quotidien régional, il faudrait une offre d’au moins 40M€ pour convaincre l’OM. D’après RMC Sport, les dirigeants marseillais ne sont pas vendeurs, mais une proposition aux alentours de 45M€ pourrait les faire réfléchir.