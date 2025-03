Départ de Rabiot : Un accord secret avec l'OM annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la surprise générale, Adrien Rabiot avait rejoint l'OM. Au début du mois de septembre, le milieu de terrain de français, qui avait discuté avec des cadors tout au long du mercato, avait fini par donner son accord à Medhi Benatia. Mais cet aval ne s'est pas fait sans contrepartie.

Le gros coup Adrien Rabiot avait marqué le dernier mercato estival. Libéré par la Juventus à la fin de la saison dernière, le milieu de terrain avait donné son accord à l’OM pour un contrat de deux ans. Alors que la trêve internationale se poursuit, L’Equipe dévoile les coulisses de cette opération.

L'OM, un choix par défaut ?

Comme le confirme le quotidien sportif, ce choix n’avait rien de naturel. International français, considéré comme l’un des meilleurs à son poste, Rabiot avait discuté avec plusieurs cadors participant à la Ligue des champions, sans trouver son bonheur. C’est alors que Medhi Benatia est intervenu en lui proposant une formule risquée pour l’OM.

Un départ cet été pour Rabiot ?

Promu directeur du football de l’OM, Benatia savait que le club marseillais ne pouvait rivaliser avec la concurrence sur le plan financier. Alors, le responsable marocain l’a convaincu en mettant l’accent sur le volet sportif et en lui faisant une promesse. L’OM ne s’opposera pas au départ de Rabiot cet été, s’il le demande. Autrement dit, l’international tricolore garde son destin en main et la possibilité de rejoindre une équipe plus huppée l’été prochain.