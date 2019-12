Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces joueurs qui pourraient quitter le club cet hiver...

Publié le 24 décembre 2019 à 5h30 par A.M.

Bien qu'il ne faille pas s'attendre à un mercato très actif de la part du PSG cet hiver, plusieurs joueurs pourraient toutefois quitter le club de la capitale. Tour d'horizon des Parisiens susceptibles d'aller voir ailleurs.

« Ce groupe-là, il est vraiment, pour moi, complet. Il est complet. Honnêtement, je pense que ce sont deux joueurs (Aouchiche et Kouassi, NDLR) qui vont compléter le groupe même au niveau de leurs qualités qu'ils ont. Ils vont compléter encore plus ce groupe-là. Après, il y a des opportunités. Et ça, c'est autre chose, on va voir . » Leonardo l'a récemment assuré, il ne faut pas s'attendre à voir un PSG très actif durant le mercato d'hiver. En revanche, dans le sens des départs, ils sont nombreux à pouvoir partir.

De nombreuses fins de contrat à gérer

Les premiers concernés par un éventuel départ cet hiver sont les joueurs dont le contrat arrive à échéance en juin prochain. Et ils sont nombreux. En effet, Edinson Cavani, Eric-Maxim Choupo-Moting, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier sont concernés. Thiago Silva aussi voit son contrat arriver à échéance en fin de saison, mais le capitaine du PSG ne quittera pas le navire en janvier. Enfin, Julian Draxler et Leandro Paredes pourraient également partir si jamais une belle offre arrive sur le bureau de Leonardo.