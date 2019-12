Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces clubs qui menacent le PSG pour Mbappé...

Publié le 26 décembre 2019 à 5h00 par B.C.

Du haut de ses 21 ans, Kylian Mbappé est déjà considéré comme la prochaine grande star du football mondial, et cela ne laisserait pas indifférent sur le marché des transferts.

Révélé sous le maillot de l'AS Monaco, Kylian Mbappé confirme sous le maillot du PSG toutes les attentes placées en lui, et cela ferait réagir les mastodontes européens. Depuis plusieurs mois, la presse espagnole annonce en effet que le Real Madrid ferait du natif de Bondy sa grande priorité en vue de l'été prochain, mais Florentino Pérez serait loin d'être le seul dans ce dossier.

Au moins six clubs XXL à l'affût pour Mbappé ?