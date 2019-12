Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Antoine Griezmann va-t-il s'imposer au Barça ?

Publié le 26 décembre 2019 à 23h45 par B.C.

Pour Antoine Griezmann, la fin d'année 2019 a été compliquée sous les couleurs du FC Barcelone. Cependant, la tendance semble enfin s'inverser pour le Français.

Les premiers mois d'Antoine Griezmann au FC Barcelone n'ont pas été de tout repos. L'été dernier, le Français a enfin rejoint le club culé, une année après son arrivée avortée en Catalogne, mais le principal intéressé a du mal à s'intégrer. Positionné sur le côté gauche de l'attaque, Antoine Griezmann peine à s'intégrer dans le jeu catalan, et en interne aussi, le joueur a du mal à trouver sa place. Durant la première partie de la saison, sa relation avec Lionel Messi a notamment été passée au crible, mais il semble que la situation de Grizou commence enfin à s'améliorer.

« Griezmann est de mieux en mieux » selon Valverde