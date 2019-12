Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi Icardi est la meilleure recrue de Leonardo !

Publié le 26 décembre 2019 à 20h45 par A.C.

Arrivé cet été en prêt en provenance de l’Inter, Mauro Icardi est sans aucun doute la meilleure recrue de Leonardo depuis son retour au Paris Saint-Germain.

Après six années d’absence, Leonardo a frappé fort ! De retour au Paris Saint-Germain, le Brésilien a bouclé plusieurs recrues de premier choix, comme Keylor Navas et Idrissa Gueye. Le premier a en effet montré être le gardien de très haut niveau dont le PSG avait besoin, tandis que le second est la pièce qui manquait à l’équipe depuis le départ de Thiago Motta en 2018. Pourtant ni l’un ni l’autre ne sont la meilleure recrue estivale de Leonardo...

Icardi, l’excellent coup signé Leonardo

Il s’agit sans aucun doute de Mauro Icardi. Dans les derniers jours du mercato estival, Leonardo a surpris tout le monde en décrochant le prêt de l’Argentin. Ce dernier n’a pas tardé à mettre tout le monde d’accord, profitant de la situation contractuelle d’Edinson Cavani ainsi que de sa blessure. En dix-huit rencontres toutes compétitions confondues avec le Paris Saint-Germain, le joueur prêté par l’Inter a marqué par moins de quatorze buts. Ce n’est pas tout. Sa complémentarité avec Kylian Mbappé et Neymar est excellente à la différence de l’Uruguayen, qui ne semblait pas vraiment combiner avec ses coéquipiers de l’attaque au PSG. S’il le souhaite, Leonardo peut définitivement l’acquérir grâce à une option de 70M€ présente dans son contrat. Une somme dérisoire à la vue du talent du joueur et certains se demandent même ce qu’attend le directeur sportif du PSG !