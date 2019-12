Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le point de non-retour atteint pour Dembélé ?

Publié le 26 décembre 2019 à 1h45 par A.C.

Ousmane Dembélé semble être arrivé à un véritable tournant de sa carrière au FC Barcelone.

Lors de son arrivée en 2017, Ousmane Dembélé a été accueilli les bras grands ouverts par le FC Barcelone. Il semblait en effet être le grand successeur d’un Neymar parti au Paris Saint-Germain et détesté par les supporters. Deux ans après les choses sont totalement différentes, puisque le Français est presque devenu persona non grata au FC Barcelone, qui a d’ailleurs essayé de l’insérer dans les négociations avec le PSG cet été, pour récupérer Neymar.

Dembélé, l’homme qui agace le Barça

Il faut dire que la situation d’Ousmane Dembélé en Catalogne est devenue problématique. Ses blessures musculaires récurrentes la dernière survenue le 27 novembre, commencent sérieusement à agacer le FC Barcelone. Que dire alors de son comportement ? Les médias catalans évoquent un manque de professionnalisme évident de l’ailier tricolore, qui ne fait pas le travail nécessaire pour récupérer après les matchs et les entrainements, ne s’alimente pas correctement, est en retard aux entrainements et loupe même des examens médicaux ! Ce n’est pas pour rien si de plus en plus de sources évoquent un possible départ au cours des prochains mois...